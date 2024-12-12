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ЦСКА проявляет интерес к бывшему одноклубнику Эсекьеля Барко — Сьерра

ЦСКА проявляет интерес к бывшему одноклубнику Эсекьеля Барко — Сьерра
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Московский ЦСКА интересуется колумбийским нападающим «Ривер Плейт» Мигелем Борхой. Об этом сообщает журналист Пип Сьерра в социальной сети X (ранее — Twitter).

По информации источника, армейцы зимой собираются вступить в переговоры с клубом о переходе игрока.

Борха в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб в чемпионате Аргентины, в которых отметился 11 голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

ЦСКА после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. На первом месте расположился «Краснодар», у которого 39 очков.

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко этим летом перешёл в клуб из «Ривер Плейт».

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