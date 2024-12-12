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Чалов — в запасе ПАОКа на матч Лиги Европы с «Ференцварошем», Оздоев выйдет в старте

Чалов — в запасе ПАОКа на матч Лиги Европы с «Ференцварошем», Оздоев выйдет в старте
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Сегодня, 12 декабря, в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся греческий ПАОК и венгерский «Ференцварош». Команды будут играть на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Начало игры — в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

ПАОК: Котарски, Баба, Кендзёра, Отто, Михайлидис, Оздоев, Камара, Константелиас, Живкович, Тайсон, Томас.

«Ференцварош»: Дибус, Макрецкис, Сиссе, Гартенманн, Рамирес, Ромменс, Майга, Фани, Грубер, Траоре, Салданья.

Нападающий ПАОКа Фёдор Чалов начнёт игру на скамейке запасных.

По итогам восьми туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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