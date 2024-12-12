Обращение Мбаппе по долгу «ПСЖ» перед ним в размере € 55 млн было отклонено — RMC

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) отклонил обращение бывшего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе по задолженности парижского клуба перед футболистом в размере € 55 млн. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, обращение 25-летнего игрока было отклонено по той причине, что ранее «ПСЖ» подал в суд на LFP, обязавшую французский гранд выплатить Мбаппе задолженность по зарплате в размере 55 млн. Лига посчитала, что в данном контексте обращение нападающего в дисциплинарную комиссию LFP является недопустимым.

Комментируя сложившуюся ситуацию, представитель «ПСЖ» заявил, что в случае, если Мбаппе продолжит не соблюдать свои обязательства и вести спор подобным деструктивным способом, клуб будет готов отстоять свою позицию в суде.

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