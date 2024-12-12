Юрий Сёмин: «Спартак» смог найти равносильную замену Промесу в лице связки Барко и Угальде

Отечественный тренер Юрий Сёмин предположил, что «Спартаку» удалось наладить игру в первой части сезона РПЛ, поскольку команда смогла найти замену ушедшему Квинси Промесу в лице связки Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко.

«Такая игра «Спартака» должна радовать всех болельщиков красно-белых. Команда много забивает и комбинирует на поле. Можно ли говорить о том, что место Промеса больше не пустует? «Спартак» смог найти равносильную замену Промесу в лице связки Барко и Угальде. Каждый из них может решить исход игры», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).