«Реал Сосьедад» — «Динамо» Киев: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЕ начнётся в 23:00

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и киевское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» победил «Аякс» со счётом 2:0. В свою очередь, украинский клуб проиграл «Виктории Пльзень» со счётом 1:2. В матче 7-го тура соревнования «Реал Сосьедад» встретится с «Лацио» (23 января), а «Динамо» — с «Галатасараем» (21 января).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: