Веденеев: у многих игроков «Зенита» снизилась мотивация

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев считает, что у игроков сине-бело-голубых снизилась мотивация.

«Не хотелось бы строить догадки по поводу ситуации внутри команды. «Зенит» отличается от других клубов тем, что не выносит сор из избы. Никто не знает, что происходит внутри команды. Если говорить об игре, то мы же видим, что Семак со своими помощниками пытаются что-то исправить. Игроки стараются выполнять тренерские установки. Всё нормально развивается.

Я много раз говорил о том, что у многих игроков снизилась мотивация. Её недостаточно, чтобы добиваться результата в каждом матче. Сравните «Зенит» со «Спартаком», как он играет сейчас в эмоциональном плане, как атакует и на каком кураже ревёт стадион. Эмоции хлещут через край. Когда «Спартак» забивает гол, вся скамейка запасных выбегает на поле и каждый раз радуется этому. Команда балдеет от футбола. А в «Зените» есть много игроков, которые этап этой радости уже прошли. Они радовались два-три года назад, когда для них это было чем-то новым. Сейчас нужно выйти на другой уровень. Лиги чемпионов нет, сборная не играет. Где черпануть эмоции? За окном сейчас темнотища, а у большинства игроков из Бразилии круглый год светит солнце и тепло в стране. Понятно, что футболисты тоже отвечают за свою игру, но и тренер тоже должен искать мотивацию. Есть набор вещей, которые могут поднять настроение перед матчем. Это тренерское дело», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.