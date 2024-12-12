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Силкин: если «Динамо» начнёт раздавать очки, о чемпионстве речи быть не может

Силкин: если «Динамо» начнёт раздавать очки, о чемпионстве речи быть не может
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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил перспективы бело-голубых побороться за чемпионство во второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Всё зависит от того, как «Динамо» проведёт весеннюю часть. Если начнут раздавать очки направо и налево, о чемпионстве речи быть не может. «Динамо» нужно отвоевать очки. Будет много непредсказуемых московских дерби. А зачастую московские клубы теряют важнейшие очки в этих дерби. «Динамо» неплохо начало сезон, но потом произошёл спад. Последнюю игру с «Химками» сыграли неплохо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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