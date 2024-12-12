Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рейнджерс — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франко Камоцци: лучший тренер первой части сезона РПЛ — Мусаев, а не Станкович

Франко Камоцци: лучший тренер первой части сезона РПЛ — Мусаев, а не Станкович
Аудио-версия:
Комментарии

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос, кто является лучшим тренером по итогам первой части нынешнего сезона РПЛ.

«На мой взгляд, лучший тренер первой части сезона РПЛ — Мусаев, а не Станкович. Да, в концовке «Спартак» выглядел лучше, но Мусаев проделал серьёзную работу, команда долго держалась без поражений. Станкович может стать лучшим во второй части, если команда продолжит так играть на дистанции», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ команда Мурада Мусаева набрала 39 очков и занимает первое место. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», также набравший 39 очков. Замыкают тройку лидеров подопечные Деяна Станковича, которые набрали 37 очков после 18 туров Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Как «Зенит» изменится зимой? Что известно на данный момент
Эксклюзив
Как «Зенит» изменится зимой? Что известно на данный момент

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android