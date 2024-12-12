Франко Камоцци: лучший тренер первой части сезона РПЛ — Мусаев, а не Станкович

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос, кто является лучшим тренером по итогам первой части нынешнего сезона РПЛ.

«На мой взгляд, лучший тренер первой части сезона РПЛ — Мусаев, а не Станкович. Да, в концовке «Спартак» выглядел лучше, но Мусаев проделал серьёзную работу, команда долго держалась без поражений. Станкович может стать лучшим во второй части, если команда продолжит так играть на дистанции», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ команда Мурада Мусаева набрала 39 очков и занимает первое место. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», также набравший 39 очков. Замыкают тройку лидеров подопечные Деяна Станковича, которые набрали 37 очков после 18 туров Российской Премьер-Лиги.

Самые титулованные футбольные клубы России: