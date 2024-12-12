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Астана — Челси, результат матча 12 декабря 2024, счет 1:3, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Челси» уверенно обыграл «Астану» в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались казахстанская «Астана» и английский «Челси». Команды играли на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Германия). «Челси» одержал победу со счётом 3:1.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Гиу – 14'     0:2 Гиу – 19'     0:3 Вейга – 40'     1:3 Томасов – 45'    

На 14-й минуте забил нападающий «Челси» Марк Гиу. На 19-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Астаны» Александр Марочкин, впоследствии автора гола заменили на Гиу. На 39-й минуте игрок «Челси» Ренату Вейга довёл счёт до разгромного. На 45-й минуте отличился нападающий «Астаны» Марин Томасов, забив рикошетом от штанги.

«Челси» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Астана» (4) находится на 23-й строчке.

По итогам шести туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги конференций
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