Агуэро: Месси максимально выложится на КЧМ, ведь он не любит проигрывать

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о грядущем выступлении Лионеля Месси на клубном чемпионате мира — 2025, где он примет участие в составе «Интер Майами».

«Мы знаем, что Месси — один из игроков, которых все хотят увидеть, поэтому будет очень приятно, что «Интер Майами» выступит на турнире, особенно с Лео в команде. Он захочет выложиться по максимуму, потому что не любит проигрывать.

Соперникам нужно быть начеку, даже если до конца матча будет оставаться всего пара минут, потому что Лео может наказать вас одним из своих громогласных ударов, точным штрафным или просто восхитительной, неожиданной игрой. И всё потому, что он лучший футболист в мире», — сказал Агуэро официальному сайту ФИФА.

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