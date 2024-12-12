«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Душане Влаховиче — Football Insider

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 24-летнему форварду «Ювентуса» Душану Влаховичу. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, сербский футболист не может договориться о продлении контракта с туринским клубом, что ставит под сомнение долгосрочное пребывание Влаховича в нём. «Красные дьяволы» намерены приобрести нового нападающего в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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