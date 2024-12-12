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«Для меня футбол — №1». Павлюченко — об итогах опроса ВЦИОМ про национальный вид спорта

«Для меня футбол — №1». Павлюченко — об итогах опроса ВЦИОМ про национальный вид спорта
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко отреагировал на результаты декабрьского опроса ВЦИОМ на тему главного национального вида спорта в России, победителем в котором стал хоккей (27% голосов), а футбол и фигурное катание заняли второе место (по 9% голосов).

«Это выбор людей. У каждого есть своё мнение, кому что нравится. Хоккей у нас в стране тоже популярный. Мне не обидно, на самом деле. Для меня, например, футбол – №1. Если сравнить аудиторию, сколько болельщиков приходит его посмотреть, а сколько – хоккей. Тут всё несопоставимо. Хоккей – тоже яркий вид спорта. Я тоже люблю его, смотрю, у меня много друзей-хоккеистов», – приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения лыжный спорт набрал 6%, гимнастика и самбо — по 5%.

Павлюченко принял участие в 51 матче в составе сборной России, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. На протяжении карьеры российский нападающий выступал за такие клубы, как «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив», «Урал» и другие.

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