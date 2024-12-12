«Ман Сити» может продать Рубена Диаша, интерес проявляет «Челси» — TEAMtalk

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с продажей 27-летнего центрального защитника Рубена Диаша. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в стане «горожан» осознают необходимость в усилении линии защиты. Диаш может быть продан, чтобы освободить место для нового футболиста на эту позицию. Подчёркивается, что интерес к португальскому игроку проявляет лондонский «Челси».

В нынешнем сезоне Диаш принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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