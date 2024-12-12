Александр Рязанцев подтвердил, что работает в селекционном отделе ЦСКА

Бывший футболист Александр Рязанцев сообщил о том, что работает в селекционном отделе ЦСКА. Ранее телеграм-канал «Честность — не порок» сообщил о том, что Рязанцев занимается скаутингом и селекционной работой в ЦСКА.

«Да, это действительно так. Я работаю в ЦСКА, но пока больше ничего не могу сказать», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Рязанцев завершил игровую карьеру осенью 2023 года.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).