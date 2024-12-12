«Ман Сити» может купить до шести игроков в ближайшие два трансферных окна — The Telegraph

В «Манчестер Сити» осознают необходимость в перестройке состава команды, с целью чего в ближайшие два трансферных окна «горожане» могут приобрести от двух до шести футболистов. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в клубе обсуждают вариант с покупкой 25-летнего полузащитника «Аталанты» Эдерсона, однако понимают маловероятность осуществления его трансфера грядущей зимой. Также английский гранд проявляет интерес к хавбеку «Реала Сосьедад» Мартину Субименди, но игрок не желает приходить в клуб в качестве дублёра для Родри.

Напомним, «Манчестер Сити» проиграл семь раз в 10 последних матчах во всех турнирах.

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