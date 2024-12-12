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Инвестору «Химок» Туфану Садыгову продлили срок домашнего ареста

Инвестору «Химок» Туфану Садыгову продлили срок домашнего ареста
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Головинский районный суд города Москвы принял решение избрать инвестору «Химок» Туфану Садыгову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 18 дней. Предыдущий срок ареста истёк.

По версии следствия, Садыгов и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированным с соучастниками, и обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материальный ущерб в особо крупном размере.

Напомним, ранее Садыгов находился под домашним арестом. Отмечалось, что в ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». «Чемпионат» сообщал, что в связи с этим процесс смены руководства в подмосковных «Химках» поставлен на паузу.

«Химки» по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимают 13-е место в турнирной таблице. Команда из Подмосковья набрала 16 очков по результатам 18 матчей.

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