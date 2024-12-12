Силкин: впечатление, будто до сезона определяются команды, которые должны вылететь

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о работе российских футбольных судей в нынешнем сезоне.

— Судейский корпус судит не очень качественно. Такое впечатление, будто до сезона определяются команды, которые должны вылететь. От судейства сильно страдает «Краснодар». Была игра с «Локомотивом» — чистые голы отменяются, что-то выдумывается, а судьи всегда правы!

— Как с этим бороться?

— Никак. Чемпионат у нас длится целый гол. Мы перешли на другую систему — она не имеет перспектив для нас, — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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