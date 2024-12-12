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В «Крыльях Советов» решили не убирать Андреева с поста гендиректора клуба

В «Крыльях Советов» решили не убирать Андреева с поста гендиректора клуба
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В «Крыльях Советов» приняли решение не убирать Вадима Андреева с поста гендиректора клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Андрееву долго искали замену, главным кандидатом был Дмитрий Кондратов, но в итоге Андреева решили оставить», — добавил источник «Чемпионата».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заработали 18 очков и на текущий момент занимают 10-е место, находясь в двух очках от зоны стыковых матчах. В следующем туре РПЛ самарский клуб встретится с «Краснодаром». Игра состоится 2 марта.

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