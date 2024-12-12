Мбаппе полетит с «Реалом» на Межконтинентальный кубок, несмотря на травму — El Chiringuito
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отправится с командой на финальный матч Межконтинентального кубка, который состоится 18 декабря, несмотря на травму бедра левой ноги, полученной им в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). Об этом сообщает El Chiringuito.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 10' 1:1 Де Кетеларе – 45+2' 1:2 Винисиус Жуниор – 56' 1:3 Беллингем – 59' 2:3 Лукман – 65'
По информации источника, маловероятно, что 25-летний футболист сможет принять участие в указанной встрече. Ранее в СМИ появились сведения, что Мбаппе понадобится 10 дней на восстановление после травмы.
В финале Межконтинентального кубка «Королевский клуб» сыграет с победителем встречи «Аль-Ахли» — «Пачука».
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