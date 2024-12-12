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Силкин: если «Краснодар» начнёт играть, как прошлой весной, будет не о чем говорить

Силкин: если «Краснодар» начнёт играть, как прошлой весной, будет не о чем говорить
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал выступление «Краснодара» в первой части сезона РПЛ.

«Невозможно пройти весь чемпионат на одном дыхании. Но все результаты будут по окончании чемпионата. «Краснодар» показывает достойную игру, выдал хорошую серию. Потом где-то подсели. Посмотрим, как они будут играть после перерыва. Будет меньшее количество игр, в которых надо набрать максимум очков. Если «Краснодар» начнёт играть, как прошлой весной, будет не о чем говорить», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» после 18 туров РПЛ занимает первое место. Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков и опережают «Зенит» по дополнительным показателям.

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