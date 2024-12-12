Александр Рязанцев: от «Зенита» ждут лёгких побед, но, кроме взлётов, есть и падения

Бывший футболит Александр Рязанцев поделился мнением об игре «Зенита».

«Сложно ответить, что происходит с «Зенитом». Есть нюансы, с которыми и тренерский штаб, и игроки справятся. Они шесть лет подряд становятся чемпионами, теперь все ждут лёгких побед. Но это нелегко. При этом «Зенит» держит уровень — можно поаплодировать Семаку. Понимаете, кроме взлётов, есть и падения. Тренер всегда с командой, это один организм. Не думаю, что Богданыч выгорел, просто есть определённые трудности», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Зенит» после 18 туров текущего сезона РПЛ занимает второе место с 39 очками и уступает идущему на первом месте «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.