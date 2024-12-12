Мусиала признан лучшим игроком года в сборной Германии

21-летний атакующий полузащитник сборной Германии и «Баварии» Джамал Мусиала победил в голосовании болельщиков и был признан лучшим футболистом бундестим в 2024 году. Об этом информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза.

В этом голосовании Мусиала набрал 56% голосов. На второй строчке расположился хавбек Флориан Вирц — 38%. Замкнул тройку лидеров нападающий Кай Хаверц, набравший 6% голосов.

21-летний футболист принял участие в 13 матчах за сборную Германии в 2024 году, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Также Мусиала был включён в символическую сборную Евро-2024.

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