Сергей Юран назвал лучшего, по его мнению, игрока первой части сезона РПЛ

Отечественный тренер Сергей Юран считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — лучший игрок первой части сезона РПЛ.

«Батраков – лучший игрок первой части сезона РПЛ. Алексей ворвался в российский футбол. Несмотря на возраст, забивает голы, отдаёт голевые передачи. Плюс вызов в сборную России, дебютный гол в первом же матче за национальную команду», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. «Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на пятом месте в турнирной таблице.