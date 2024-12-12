«Рома» разгромила «Брагу» в матче Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Рома» и «Брага». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В начале встречи счёт открыл полузащитник римского клуба Лоренцо Пеллегрини. На 47-й минуте защитник Сауд Абдулхамид укрепил преимущество «Ромы». В конце встречи защитник «волков» Марио Эрмосо довёл счёт до разгромного.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «Рома» сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). В свою очередь, «Брага» победила «Хоффенхайм» со счётом 3:0. В матче 7-го тура соревнования римский клуб встретится с «АЗ Алкмар» (23 января), а «Брага» — с «Юнионом» (23 января).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: