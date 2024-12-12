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Рома — Брага, результат матча 12 декабря 2024, счет 3:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Рома» разгромила «Брагу» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Рома» и «Брага». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 0
Брага
Брага, Португалия
1:0 Пеллегрини – 10'     2:0 Абдулхамид – 47'     3:0 Эрмосо – 90+1'    
Удаления: нет / Матеус – 68'

В начале встречи счёт открыл полузащитник римского клуба Лоренцо Пеллегрини. На 47-й минуте защитник Сауд Абдулхамид укрепил преимущество «Ромы». В конце встречи защитник «волков» Марио Эрмосо довёл счёт до разгромного.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «Рома» сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). В свою очередь, «Брага» победила «Хоффенхайм» со счётом 3:0. В матче 7-го тура соревнования римский клуб встретится с «АЗ Алкмар» (23 января), а «Брага» — с «Юнионом» (23 января).

Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
Календарь Лиги Европы
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