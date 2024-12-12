Андрей Ещенко: «Спартак» в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром» выглядел по-чемпионски

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру красно-белых в матчах с «Локомотивом» (5:2) и «Краснодаром» (3:0) во втором круге нынешнего сезона РПЛ.

«Спартак» в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром» выглядел по-чемпионски. Превзошёл соперников во всех линиях. Думаю, это связано с тем, что Станкович определился со стартовым составом. Раньше он много ротировал состав, ставил в обойму разных игроков. Сейчас есть устоявшиеся схема и структура игры. И к этой схеме привыкли сами футболисты», — приводит слова Ещенко Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).