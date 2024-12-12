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Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед, результат матча 12 декабря 2024, счет 1:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

Дубль Хойлунда позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Викторию Пльзень» в матче ЛЕ
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретились чешская «Виктория Пльзень» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Дусан Арена» (Пльзень). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Выдра – 48'     1:1 Хойлунд – 62'     1:2 Хойлунд – 88'    

В начале второго тайма счёт в матче открыл нападающий «Виктории Пльзень» Матей Выдра. На 62-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд восстановил равновесие. На 88-й минуте Хойлунд забил победный мяч гостей.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «Виктория Пльзень» победила киевское «Динамо» со счётом 2:1. В свою очередь, английский клуб выиграл у «Будё-Глимт» со счётом 3:2. В матче 7-го тура соревнования «Виктория Пльзень» встретится с «Андерлехтом» (23 января), а «Манчестер Юнайтед» — с «Рейнджерс» (23 января).

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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