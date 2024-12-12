Дубль Хойлунда позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Викторию Пльзень» в матче ЛЕ

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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретились чешская «Виктория Пльзень» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Дусан Арена» (Пльзень). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго тайма счёт в матче открыл нападающий «Виктории Пльзень» Матей Выдра. На 62-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд восстановил равновесие. На 88-й минуте Хойлунд забил победный мяч гостей.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «Виктория Пльзень» победила киевское «Динамо» со счётом 2:1. В свою очередь, английский клуб выиграл у «Будё-Глимт» со счётом 3:2. В матче 7-го тура соревнования «Виктория Пльзень» встретится с «Андерлехтом» (23 января), а «Манчестер Юнайтед» — с «Рейнджерс» (23 января).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: