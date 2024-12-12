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ПАОК — Ференцварош, результат матча 12 декабря 2024, счет 5:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

Гол Фёдора Чалова помог ПАОКу разгромить «Ференцварош» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались греческий ПАОК и венгерский «Ференцварош». Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). ПАОК одержал разгромную победу в матче со счётом 5:0.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
5 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Тайсон – 10'     2:0 Томас – 29'     3:0 Чалов – 76'     4:0 Живкович – 80'     5:0 Десподов – 89'    

За ПАОК забили нападающие Брэндон Томас, Фёдор Чалов (вышел на замену), полузащитники Тайсон, Андрия Живкович (с пенальти), Кирилл Десподов.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провёл на поле весь матч.

По итогам восьми туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги конференций
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