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Фиорентина — ЛАСК, результат матча 12 декабря 2024, счет 7:0, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Фиорентина» дома разгромила ЛАСК со счётом 7:0 в матче Лиги конференций
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Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и австрийский ЛАСК. Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). «Фиорентина» одержала разгромную победу в матче со счётом 7:0.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
7 : 0
ЛАСК
Линц, Австрия
1:0 Соттиль – 10'     2:0 Иконе – 22'     3:0 Ричардсон – 39'     4:0 Соттиль – 58'     5:0 Мандрагора – 69'     6:0 Стойкович – 82'     7:0 Гудмундссон – 85'    

На 10-й минуте забил нападающий «Фиорентины» Риккардо Соттиль. На 22-й минуте удвоил преимущество «фиалок» Нанитамо Иконе. На 39-й минуте отличился полузащитник «Фиорентины» Амир Ричардсон. На 58-й минуте Соттиль оформил дубль. На 69-й минуте забил полузащитник «Фиорентины» Роландо Мандрагора. На 82-й минуте футболист ЛАСКа Филип Стойкович срезал мяч в свои ворота. На 85-й минуте игрок «фиалок» Альберт Гудмундссон реализовал пенальти.

По итогам шести туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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