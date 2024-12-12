«Фиорентина» дома разгромила ЛАСК со счётом 7:0 в матче Лиги конференций

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и австрийский ЛАСК. Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). «Фиорентина» одержала разгромную победу в матче со счётом 7:0.
На 10-й минуте забил нападающий «Фиорентины» Риккардо Соттиль. На 22-й минуте удвоил преимущество «фиалок» Нанитамо Иконе. На 39-й минуте отличился полузащитник «Фиорентины» Амир Ричардсон. На 58-й минуте Соттиль оформил дубль. На 69-й минуте забил полузащитник «Фиорентины» Роландо Мандрагора. На 82-й минуте футболист ЛАСКа Филип Стойкович срезал мяч в свои ворота. На 85-й минуте игрок «фиалок» Альберт Гудмундссон реализовал пенальти.
По итогам шести туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
- 12 декабря 2024
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