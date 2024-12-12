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Сергей Юран назвал команду-открытие в первой части сезона РПЛ

Сергей Юран назвал команду-открытие в первой части сезона РПЛ
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Отечественный тренер Сергей Юран считает московский «Локомотив» открытием первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» является открытием первой части сезона РПЛ. Уже давно железнодорожники так не боролись за золотые медали. Ведь в последний раз красно-зелёные брали бронзу ещё в 2021 году. А сейчас можно сказать, что команда Михаила Галактионова является одним из претендентов на чемпионство», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

«Локомотив» после 18 туров РПЛ занимает пятое место с 35 очками.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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