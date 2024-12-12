«Фиорентина» впервые в своей истории забила семь голов в еврокубковом матче

Матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором «Фиорентина» разгромила ЛАСК со счётом 7:0, стал первым в истории «фиалок» в еврокубках, в котором они забили семь голов. Об этом информирует Opta Sport.

На текущий момент итальянская команда набрала 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, отставая от лидирующего «Челси» на три очка. В следующем туре данного соревнования «фиалки» встретятся с португальской «Виторией Гимарайнш». Игра состоится 19 декабря и пройдёт на стадионе «Дом Афонсу Энрикеш» (Гимарайнш).

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