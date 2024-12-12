Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рейнджерс — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» впервые в своей истории забила семь голов в еврокубковом матче

«Фиорентина» впервые в своей истории забила семь голов в еврокубковом матче
Комментарии

Матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором «Фиорентина» разгромила ЛАСК со счётом 7:0, стал первым в истории «фиалок» в еврокубках, в котором они забили семь голов. Об этом информирует Opta Sport.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На текущий момент итальянская команда набрала 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций, отставая от лидирующего «Челси» на три очка. В следующем туре данного соревнования «фиалки» встретятся с португальской «Виторией Гимарайнш». Игра состоится 19 декабря и пройдёт на стадионе «Дом Афонсу Энрикеш» (Гимарайнш).

Материалы по теме
«Фиорентина» дома разгромила ЛАСК со счётом 7:0 в матче Лиги конференций

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android