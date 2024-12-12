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Шамиль Лахиялов назвал команды, которые удивили его в первой части сезона РПЛ

Шамиль Лахиялов назвал команды, которые удивили его в первой части сезона РПЛ
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Экс-нападающий «Ахмата», а ныне президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов оценил турнирное положение команд в РПЛ по итогам 18-ти туров.

«Вызывает удивление положение «Ахмата». Не ожидал, что с не самым слабым составом грозненская команда окажется в этой яме.

А в верхней части таблицы удивляет московский «Спартак», в первый же сезон под руководством Станковича замахнувшийся на чемпионство. Наверно, к сожалению для них, чемпионат ушёл на паузу. В последних матчах спартаковцы набрали сумасшедшую форму, забивали много голов», — приводит слова Лахиялов «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

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