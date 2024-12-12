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Тонали недоволен своим положением в «Ньюкасле» и хочет вернуться в Италию — GdS

Тонали недоволен своим положением в «Ньюкасле» и хочет вернуться в Италию — GdS
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24-летний полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали недоволен своим положением в стане «сорок» и хочет вернуться в Италию, откуда он переехал в Англию. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, к итальянскому футболисту присматривается «Милан», из которого он перешёл в «Ньюкасл» летом 2023 года. Также интерес к Тонали проявляют «Интер» и «Ювентус». Однако для итальянских клубов является проблемой заработная плата 24-летнего полузащитника, оклад которого в стане «сорок» составляет € 9 млн в год после вычета налогов.

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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