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2025 год объявлен годом «Зенита» в Санкт-Петербурге

2025 год объявлен годом «Зенита» в Санкт-Петербурге
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что 2025 год станет годом «Зенита» в Петербурге.

«Двух мнений быть не может, у нас есть соответствующая дата, и для Петербурга это будет год «Зенита». Мы постараемся как следует отметить этот юбилей», — приводит слова Беглова официальный телеграм-канал санкт-петербургского клуба.

Как отмечает пресс-служба «Зенита», в юбилейный год сине-бело-голубые планируют реализовать серию масштабных городских проектов, доступных для всех жителей и гостей Петербурга.

Напомним, 25 мая 2025 года футбольный клуб «Зенит» отпразднует своё столетие.

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