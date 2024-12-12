Денис Колодин назвал две команды в РПЛ, которые он считает народными

Бывший игрок московского «Динамо» Денис Колодин считает, что на данный момент в России две народные команды: «Спартак» и «Краснодар».

«Сначала «Краснодар» был никому не нужен, а сейчас это чуть ли не народная команда, как «Спартак». Сейчас весь народ болеет за «Спартак» и за «Краснодар». Это две народные команды. Красно-белые и чёрно-зелёные. Так что «быки» становятся народной командой», — приводит слова Колодина Metaratings.

«Спартак» и «Краснодар» провели две игры в текущем сезоне РПЛ. Обе команды одержали гостевые победы со счётом 3:0.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).