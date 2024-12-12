Мантуана предложили «Коринтиансу», сам игрок «Зенита» хочет вернуться на родину — Карвалью

23-летний крайний нападающий «Зенита» Густаво Мантуан был предложен «Коринтиансу», однако руководство клуба на текущий момент не дало ответа относительно заинтересованности в футболисте. Об этом сообщает Alvinegro Update со ссылкой на журналиста Самира Карвалью в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский игрок поддерживает контакт с некоторыми футболистами «Коринтианса», пытаясь через них лоббировать своё возвращение на родину.

Мантуан перешёл в «Зенит» на правах аренды летом 2022 года. Летом 2023 года нападающий перешёл в санкт-петербургский клуб на постоянной основе. За этот период он принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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