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Сергей Юран рассказал, кого считает лучшим тренером в первой части сезона РПЛ

Сергей Юран рассказал, кого считает лучшим тренером в первой части сезона РПЛ
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Отечественный тренер Сергей Юран считает своего коллегу из «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим в первой части сезона РПЛ.

«Наверное, Мусаев – лучший тренер первой части сезона РПЛ. Надо отдать должное Мураду Олеговичу. Всё-таки «Краснодар» выступает наиболее стабильно в этом сезоне и ушёл на перерыв на первом месте в турнирной таблице, став зимним чемпионом. Это заслуга наставника краснодарской команды, который хорошо сработал», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Мусаев возглавил «Краснодар» весной 2024 года. После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место, набрав 39 очков и опережая идущий на второй строчке «Зенит» по дополнительным показателям. «Быки» одержали 11 побед, шесть раз сыграли вничью и один раз проиграли. Поражение «Краснодар» потерпел лишь в 17-м туре в игре с московским «Спартаком» (0:3).

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