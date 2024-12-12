Дмитрий Черышев — о критике «Зенита»: главное — место в конце сезона

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев отреагировал на критику «Зенита» по итогам первой части сезона РПЛ.

«Какое место в прошлом сезоне занял «Зенит»? Первое. А два года назад? Тоже. Нельзя говорить, что сейчас «Зенит» в кризисе. Не надо сейчас говорить, что они такие-сякие и что у них много что не получается. И многие говорят, что причины в тренере и игроках, но дело абсолютно не в этом. Главное – место в конце сезона. «Зенит» ещё добавит обороты, весной там будет интереснее смотреть за РПЛ», — приводит слова Черышева Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).