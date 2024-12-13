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Хойлунд: «Манчестер Юнайтед» не хватает тренировок под руководством Аморима

Хойлунд: «Манчестер Юнайтед» не хватает тренировок под руководством Аморима
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд считает, что «красным дьяволам» не хватает времени на тренировки под руководством нового главного тренера Рубена Аморима.

«Под руководством Рубена Аморима у нас получается [играть] всё лучше и лучше.

Нам нужно больше времени. Главное — привести наши тренировки в порядок, мы стремимся к этому. Но нам по-прежнему нужны практика и время. Знаю, что подобное звучит странно, но мы обладаем недостаточным количеством времени на тренировки», — приводит слова Хойлунда журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TNT в соцсети Х (ранее Twitter).

Вчера, 12 декабря, Хойлунд оформил дубль в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы с «Викторией Пльзень» (1:2).

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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