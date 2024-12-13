Хойлунд: «Манчестер Юнайтед» не хватает тренировок под руководством Аморима

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд считает, что «красным дьяволам» не хватает времени на тренировки под руководством нового главного тренера Рубена Аморима.

«Под руководством Рубена Аморима у нас получается [играть] всё лучше и лучше.

Нам нужно больше времени. Главное — привести наши тренировки в порядок, мы стремимся к этому. Но нам по-прежнему нужны практика и время. Знаю, что подобное звучит странно, но мы обладаем недостаточным количеством времени на тренировки», — приводит слова Хойлунда журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TNT в соцсети Х (ранее Twitter).

Вчера, 12 декабря, Хойлунд оформил дубль в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы с «Викторией Пльзень» (1:2).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: