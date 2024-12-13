Московское «Динамо» опубликовало расписание зимних сборов

Московское «Динамо» опубликовало календарь с местом и временем проведения зимних сборов.

Фото: Телеграм-канал «Динамо» Москва

«Зимние сборы динамовцев стартуют 15 января.

Бело-голубые пройдут медобследование 13 и 14 января, а затем отправятся готовиться к возобновлению сезона.

Точные даты матчей и соперники определятся позднее», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).