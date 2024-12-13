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Альфонсо Дэвис стал ближе к продлению контракта с «Баварией» — The Athletic

Альфонсо Дэвис стал ближе к продлению контракта с «Баварией» — The Athletic
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Переговоры, проходящие в последние месяцы между «Баварией» и левым защитником мюнхенского клуба Альфонсо Дэвисом о продлении контракта с ним, продвигаются положительно. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 24-летний игрок согласен пролонгировать трудовое соглашение с немецким грандом, если он удовлетворит его требование по заработной плате. Дэвис хочет зарабатывать € 15 млн в год и получить ещё € 15 млн в качестве бонуса за подписание нового соглашения. Подчёркивается, что конкретика в переговорах между сторонами появится ближе к февралю.

Ранее в СМИ появлялась информация об активном интересе мадридского «Реала» к Дэвису, чей контракт с «Баварией» истекает грядущим летом.

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