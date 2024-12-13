Криштиану Роналду презентовал проект по продаже товаров для восстановления спортсменов

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду презентовал проект AVA по продаже товаров, помогающих восстанавливаться спортсменам.

«Сегодня — самый подходящий день, чтобы сообщить вам, что такое AVA.

Это новый проект, в котором я использую весь свой опыт спортсмена, чтобы помочь другим быстрее восстанавливаться и повышать свои результаты. Продукты, которые помогут вам продвинуться ещё дальше», — написал Роналду в социальной сети X (ранее — Twitter).

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто отличился 916 раз в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 81 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.