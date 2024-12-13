Игрок «Краснодара» Са: зимняя пауза в РПЛ — это что-то из параллельной реальности

Нападающий «Краснодара» Виктор Са поделился впечатлениями от зимней паузы в чемпионате России. Игрок перешел в «Краснодар» зимой прошлого года.

«Когда я пришел в Краснодар, мы были лидерами, но из-за этой огромной паузы потеряли ритм, были поражения. Очень сложно вернуться к тому состоянию, которое было в осенней части сезона.

Российская Премьер-Лига — это чемпионат, который имеет две чёткие фазы: до и после зимнего перерыва.

Три месяца без футбола — это действительно очень странно и сложно. В некоторых лигах есть паузы на несколько недель, но остановка сразу на три месяца… это что-то из параллельной реальности.

Заканчиваем 10 числа (декабря), и потом ты практически месяц в отпуске, а когда вернешься, то уже не в Россию. Обычно команды едут в Объединенные Арабские Эмираты или Катар, чтобы получить более мягкий климат и провести межсезонье», — приводит слова Са Ogol.com.br,

Са в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.