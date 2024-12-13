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Игрок «Барселоны» Торрес рассказал, как справляется с критикой в свой адрес

Игрок «Барселоны» Торрес рассказал, как справляется с критикой в свой адрес
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Крайний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес рассказал об отношении к критике в свой адрес.

«Раздражает ли меня критика? Мне всё равно, я ничего не читаю. Представляю, как много меня критикуют, но стараюсь игнорировать то, что обо мне говорят. Моя семья и близкие поддерживают меня — это нужно мне больше всего», — приводит слова Торреса Marca со ссылкой на COPE.

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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