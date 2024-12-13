«Лацио» оказался сильнее «Аякса» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались нидерландский «Аякс» и итальянский «Лацио». Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). «Лацио» одержал победу в матче со счётом 3:1.
Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
1 : 3
Лацио
Рим, Италия
0:1 Чауна – 12' 1:1 Траоре – 47' 1:2 Деле-Баширу – 52' 1:3 Родригес – 77'
На 12-й минуте забил полузащитник «Лацио» Лум Чауна с передачи Педро Родригеса. На 47-й минуте нападающий «Аякса» Бертран Траоре сравнял счёт. На 52-й минуте отличился хавбек «Лацио» Фисайо Деле-Баширу. На 77-й минуте забил Педро Родригес.
По итогам восьми туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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