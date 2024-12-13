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Будё-Глимт — Бешикташ, результат матча 12 декабря 2024, счет 2:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Будё-Глимт» с Хайкиным совершил камбэк и победил «Бешикташ» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретились норвежский «Будё-Глимт» и турецкий «Бешикташ». Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 1
Бешикташ
Стамбул, Турция
0:1 Фернандеш – 21'     1:1 Синкернагель – 37'     2:1 Бёртуфт – 43'    

На 21-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш. На 37-й минуте нападающий «Будё-Глимт» Филип Синкернагель восстановил равновесие. Под занавес первого тайма защитник Один Бёртуфт вывел хозяев вперёд.

Российский вратарь Никита Хайкин вышел на поле с первых минут.

В матче 7-го тура соревнования «Будё-Глимт» встретится с «Маккаби» из Тель-Авива. Игра пройдёт 23 января. В свою очередь, «Бешикташ» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао (22 января).

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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