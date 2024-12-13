«Будё-Глимт» с Хайкиным совершил камбэк и победил «Бешикташ» в матче Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретились норвежский «Будё-Глимт» и турецкий «Бешикташ». Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 21-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш. На 37-й минуте нападающий «Будё-Глимт» Филип Синкернагель восстановил равновесие. Под занавес первого тайма защитник Один Бёртуфт вывел хозяев вперёд.

Российский вратарь Никита Хайкин вышел на поле с первых минут.

В матче 7-го тура соревнования «Будё-Глимт» встретится с «Маккаби» из Тель-Авива. Игра пройдёт 23 января. В свою очередь, «Бешикташ» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао (22 января).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: