«Карабах» на выезде проиграл «Эльфсборгу» в 6-м туре общего этапа Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались шведский «Эльфсборг» и азербайджанский «Карабах». Команды играли на стадионе «Борас-Арена» в Борасе (Швеция). «Эльфсборг» одержал победу в матче со счётом 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил игрок «Карабаха».Ахмед Касем, которому ассистировал Бесфорт Зенели.

«Карабах» по итогам 6-го тура идёт с тремя очками на 33-м месте. «Эльфсборг» располагается на 23-м месте с семью очками.

По итогам восьми туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.