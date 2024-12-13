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Эльфсборг — Карабах, результат матча 13 декабря 2024, счет 1:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Карабах» на выезде проиграл «Эльфсборгу» в 6-м туре общего этапа Лиги Европы
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались шведский «Эльфсборг» и азербайджанский «Карабах». Команды играли на стадионе «Борас-Арена» в Борасе (Швеция). «Эльфсборг» одержал победу в матче со счётом 1:0.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Эльфсборг
Борас, Швеция
Окончен
1 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Касем – 57'    

Единственный гол на 57-й минуте забил игрок «Карабаха».Ахмед Касем, которому ассистировал Бесфорт Зенели.

«Карабах» по итогам 6-го тура идёт с тремя очками на 33-м месте. «Эльфсборг» располагается на 23-м месте с семью очками.

По итогам восьми туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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