«Тоттенхэм» в гостях не смог обыграть «Рейнджерс» в матче Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретились шотландский «Рейнджерс» и английский «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Айброкс» в Глазго. Матч закончился со счётом 1:1.

В начале второго тайма гол «Рейнджерс» забил нападающий Хамза Игамане. На 75-й минуте нападающий гостей Деян Кулушевски восстановил равновесие.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «шпоры» сыграли вничью с «Ромой» (2:2). В свою очередь, шотландский клуб победил «Ниццу» со счётом 4:1. В матче 7-го тура соревнования «Рейнджерс» встретится с «Манчестер Юнайтед» (23 января), а «Тоттенхэм» — с «Хоффенхаймом» (23 января).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: