Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рейнджерс — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рейнджерс — Тоттенхэм, результат матча 12 декабря 2024, счет 1:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Тоттенхэм» в гостях не смог обыграть «Рейнджерс» в матче Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретились шотландский «Рейнджерс» и английский «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Айброкс» в Глазго. Матч закончился со счётом 1:1.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Игамане – 47'     1:1 Кулушевски – 75'    

В начале второго тайма гол «Рейнджерс» забил нападающий Хамза Игамане. На 75-й минуте нападающий гостей Деян Кулушевски восстановил равновесие.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «шпоры» сыграли вничью с «Ромой» (2:2). В свою очередь, шотландский клуб победил «Ниццу» со счётом 4:1. В матче 7-го тура соревнования «Рейнджерс» встретится с «Манчестер Юнайтед» (23 января), а «Тоттенхэм» — с «Хоффенхаймом» (23 января).

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
Материалы по теме
Расклады на выход в плей-офф ЛЧ — огонь! Кто уже вышел, кто вылетел и у кого какие шансы?
Расклады на выход в плей-офф ЛЧ — огонь! Кто уже вышел, кто вылетел и у кого какие шансы?

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android