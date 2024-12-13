«Лион» одержал волевую победу над «Айнтрахтом» в результативном матче Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались французский «Лион» и немецкий «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). «Лион» одержал победу в матче со счётом 3:2.

На 18-й минуте счёт в матче открыл игрок «Айнтрахта» Фарес Шаиби. На 27-й минуте забил полузащитник «Лиона» Райан Шерки с передачи Корентина Толиссо. На 50-й минуте нападающий «Лиона» Малик Фофана с паса Шерки вывел свою команду вперёд. На 54-й минуте забил игрок «Лиона» Эрнест Нуама. На 85-й минуте отметился голом нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш.

По итогам восьми туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.