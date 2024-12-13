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Реал Сосьедад — Динамо Киев, результат матча 12 декабря 2024, счет 3:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Реал Сосьедад» и киевское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу испанской команды.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
3 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Оярсабаль – 19'     2:0 Бекер – 24'     3:0 Оярсабаль – 33'    

В середине первого тайма счёт в игре открыл нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль. На 24-й минуте нападающий Шеральдо Бекер укрепил преимущество хозяев. На 33-й минуте Оярсабаль довёл счёт до разгромного.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» победил «Аякс» со счётом 2:0. В свою очередь, украинский клуб проиграл «Виктории Пльзень» со счётом 1:2. В матче 7-го тура соревнования «Реал Сосьедад» встретится с «Лацио» (23 января), а «Динамо» — с «Галатасараем» (21 января).

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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