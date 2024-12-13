«Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо» в матче Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Реал Сосьедад» и киевское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу испанской команды.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В середине первого тайма счёт в игре открыл нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль. На 24-й минуте нападающий Шеральдо Бекер укрепил преимущество хозяев. На 33-й минуте Оярсабаль довёл счёт до разгромного.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» победил «Аякс» со счётом 2:0. В свою очередь, украинский клуб проиграл «Виктории Пльзень» со счётом 1:2. В матче 7-го тура соревнования «Реал Сосьедад» встретится с «Лацио» (23 января), а «Динамо» — с «Галатасараем» (21 января).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: