Результаты матчей Лиги Европы 12 декабря
12 декабря состоялись 17 матчей 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 12 декабря
- «Хоффенхайм» (Германия) – «Стяуа» (Румыния) — 0:0.
- «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:2.
- «Мальмё» (Швеция) – «Галатасарай» (Турция) — 2:2.
- «Лудогорец» (Болгария) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 2:2.
- «Олимпиакос» (Греция) – «Твенте» (Нидерланды) — 0:0.
- «Юнион» (Бельгия) – «Ницца» (Франция) — 2:1.
- ПАОК (Греция) – «Ференцварош» (Венгрия) — 5:0.
- «Рома» (Италия) – «Брага» (Португалия) — 3:0.
- «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Бешикташ» (Турция) — 2:1.
- «Эльфсборг» (Швеция) – «Карабах» (Азербайджан) — 1:0.
- «Реал Сосьедад» (Испания) – «Динамо» К (Украина) — 3:0.
- «Маккаби» Т-А (Израиль) – РФШ (Латвия) — 2:1.
- «Лион» (Франция) – «Айнтрахт» Ф (Германия) — 3:2.
- «Аякс» (Нидерланды) – «Лацио» (Италия) — 1:3.
- «Славия» П (Чехия) – «Андерлехт» (Бельгия) — 1:2.
- «Порту» (Португалия) – «Мидтьюлланн» (Дания) — 2:0.
- «Рейнджерс» (Шотландия) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 1:1.
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